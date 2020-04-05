شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة مثيرة في قضية «خاطفة الدمام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في قضية السيدة المتهمة بخطف الأطفال قبل أكثر من عشرين عامًا في الدمام بالمنطقة الشرقية والشهيرة إعلاميًا بـ " خاطفة الدمام " .
وأوضحت مصادر، أن التحقيقات أظهرت وجود ثلاثة أوكار خلفاً للوكر الكبير، وأكبر الأوكار مزرعة بالاحساء، كما أن منصور اليمني لديه ابن وابنة موجودان في المملكة؛ فيما سجلت سابقة ضد المتهمة " خاطفة الدمام " قبل ١٤ سنة "شعوذة مع أجنبية " .
وكان قد تم العثور على طفلة مخطوفة كانت تعيش مع عائلة بالأحساء، كما اعترف شريك خاطفة الدمام السائق منصور اليمني بخطف المتهمة لطفلين وجاري التأكد من البصمة الوراثية لهما.
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