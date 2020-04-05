شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة مثيرة في قضية «خاطفة الدمام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن ‏التحقيق في قضية السيدة المتهمة بخطف الأطفال قبل أكثر من عشرين عامًا في الدمام بالمنطقة الشرقية والشهيرة إعلاميًا بـ " خاطفة الدمام " .

وأوضحت مصادر، أن التحقيقات أظهرت وجود ثلاثة أوكار خلفاً للوكر الكبير، وأكبر الأوكار مزرعة بالاحساء، كما أن منصور اليمني لديه ابن وابنة موجودان في المملكة؛ فيما سجلت سابقة ضد المتهمة ‎" خاطفة الدمام " قبل ١٤ سنة "شعوذة مع أجنبية " .

وكان قد تم العثور على طفلة مخطوفة كانت تعيش مع عائلة بالأحساء، كما اعترف شريك خاطفة الدمام السائق منصور اليمني بخطف المتهمة لطفلين وجاري التأكد من البصمة الوراثية لهما.