شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة مغادرة معتمري تركيا إلى وطنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد مغادرة معتمري تركيا مطار الملك عبد العزيز إلى وطنهم . أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد مغادرة معتمري تركيا مطار الملك عبد العزيز إلى وطنهم . ونشرت الوزارة فيديو يظهر مغادرة المعتمرين الأتراك تحت إشراف وزارة الحج والعمرة و وزارة الصحة والجهات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة مغادرة معتمري تركيا إلى وطنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.