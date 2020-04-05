حقيقة نزول كورونا من السماء ومعه غاز السارين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأحد، حقيقة المتداول في مقطع فيديو من شخص مجهول يزعم فيه أن فيروس " كورونا " سينزل من السماء خلال يومين ومعه غاز السارين، وينصح الناس بإغلاق النوافذ والشبابيك والأبواب.
وأكد الدكتور فهد الخضيري، أن ما تم ذكره وما جرى تداوله غير صحيح ولم يرد عن أي مصدر رسمي أو من منظمة الصحة العالمية؛ داعياً إلى عدم تصديق الشائعات.
وقال " الخضيري " ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " يدور مقطع من مجهول لتخويف الناس ويزعم أن كورونا سينزل من السماء خلال يومين ومعه غاز السارين، وينصح الناس بإغلاق النوافذ والشبابيك والأبواب، ونقول إن هذا غير صحيح ولم يصدر أي تحذير في هذا الخصوص؛ لا من أي مصدر رسمي حكومي ولا من منظمة الصحة العالمية، فلا تصدق الشائعات والزم بيتك " .
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