شكرا لمتابعة خبر عن فيديو بديع لتدفق السيول الجارفة بحوطة بني تميم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو جريان سيول في باطن العقيمي شرق حوطة بني تميم بمنطقة الرياض اليوم الأحد . وثق مقطع فيديو جريان سيول في باطن العقيمي شرق حوطة بني تميم بمنطقة الرياض اليوم الأحد . وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين جمال المناظر الطبيعية بين تدفق السيل والأشجار وهدوء الأجواء صباحاً . وكانت "الأرصاد "قد حذرت اليوم من هطول امطار على بعض المناطق منها المدينة المنورة ونواحي متفرقة في المملكة .

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