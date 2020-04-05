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نجاح جراحة قلب مفتوح لمريض في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أنهى - بفضل الله - فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان معاناة مريض من ضيق شديد في الشرايين التاجية، حيث تبين بعد القسطرة التشخيصية انسداد كامل في شريانين رئيسيين بالقلب.

وجرى استدعاء فريق جراحة القلب وبعد معاينة الحالة وجميع الفحوصات تم إدخاله إلى غرفة العمليات حيث استغرقت العملية خمس ساعات، تكللت - ولله الحمد والمنة - بالنجاح ، وحالة المريض حالياً مستقر وفي تحسن مستمر، وتم تحويله من العناية المركزة إلى قسم التنويم تحت إشراف ومتابعة الفريق الطبي.

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