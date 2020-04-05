بالفيديو.. تزاحم وتكدس عمالة اجنبية في سيارة لنقل البضائع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد مؤسفة تنذر بإنتشار الوباء على الرغم من جهود التوعية والإجراءات العديدة التي اتخذتها المملكة لمحاربة الفيروس . وثق مقطع فيديو مشاهد مؤسفة تنذر بإنتشار الوباء على الرغم من جهود التوعية والإجراءات العديدة التي اتخذتها المملكة لمحاربة الفيروس . وأظهر الفيديو الذي وثقته عدسة " الإخبارية " تزاحم عدد كبير من العمالة الأجنبية أمام سيارة لنقل بضائع دون ارتداء أي منهم الكمامة . والأدهى من ذلك اغلاق باب السيارة عليهم دون أي نوافذ تسمح بالتهوية ما يعني أنها بيئة خصبة لنقل العدوى .

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