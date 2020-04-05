بصور.. الإفراج عن الشاعر تركي الميزاني من السجن بعد اتهامه بقتل الشاعر الشلاحي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربة السعودية، اليوم الأحد 5 أبريل 2020، خبر خروج الشاعر تركي الميزاني من السجن, بعدما كان قد وجه له اتهامات بأنه استدراج الشاعر الشلاحي وقتله خنقًا.

وصرح الدكتور محمد الجضعي، محامي الشاعر تركي الميزاني، عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر : " الحمدُ لله من قبل ومن بعد، بتوفيقِ الله أقول: ألف مبارك خروج موكلنّا الشاعر الغالي تركي الميزاني " .

وتابع: " أدام الله علينا نعمة حكامنا الذين يعطون كل ذي حقٍ حقه، عبر ميزان الشرع العادل المرضي للجميع"؛ فيما يعد تركي الميزاني واحد من أكبر شعراء السعودية في العصر الحديث.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي ، خبر تبرئة الأجهزة الأمنية الشاعر السعودي تركي الميزاني من قتل الشاعر شيلوح الشلاحي، الذي أثارت قضيته جدلا واسعا في المملكة.

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يشار إلى أن تركي عطالله بن شامان بن سميليل القحم الميزاني العوني العبدلي المطيري، نشأ في الجياسر منطقة تتبع لثرب وثرب والجياسر يقعان شرق مهد الذهب في 150كلم تقريبا، وخواله من السماليل من القحومة، وله من الأخوة 8 أفراد وأبيه متزوج من اثنتين.

بدأ تركي الميزاني الشعر منذ أن كان يبلغ من العمر 13 سنة، حيث وجد شاعرنا الفذ تشجيعا قويا من أبيه لقرض الشعر والمشاركه في المحاوره

فأبيه وجده شعار فهو من بيت شعر، ويسكن شاعرنا في الرياض في حي أشبيليه وله بيت أيضا في جده.

ويسمى الشاعر السعودي بـ"تركي 2000" لأن بداياته كانت في المنطقة الغربية عام 2000 وكذلك غنى موال اسمه (العام عام الفين والله يحييه)، وومع ان شاعرنا من محبي الشعر و جدوله ملأن بالمواعيد فلم يترك الأصاله وإرث الأجداد فقد إتخذ له ذودا من الإبل وقد انزلها الأرطاويه وكلها مغاتير.