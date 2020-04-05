اصابات جديدة بفيروس كورونا بالسعودية بلغت 191 … التفاصيل

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‏قامت وزارة الصحة بإجراء تحديث جديد للموقع الرسمي لتحديث حالات ‎#فيروس_كورونا ، وذلك عند الساعة 10:50 من صباح اليوم الاحد.

آخر احصائية وفقاً : Advertisements – تم تسجيل 191 حالة إصابة جديدة

– العدد الإجمالي للحالات منذ تاريخ ظهور المرض: 2370 حالة

– الحالات النشطة: 1921 حالة

– حالات التعافي: 420 حالة. – حالات الوفاة : 29 حالة . علماً أنه يومياً سيتم التحديث النهائي عبر البيان الرسمي اليومي لوزارة الصحة .





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