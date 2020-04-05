شرطة الرياض تعلن القبض على مواطن ثلاثيني تسبب بوفاة رجل أمن دهسًا على الطريق الغربي

أعلنت شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على مواطن ثلاثيني تسبب بوفاة رجل أمن دهسًا على الطريق الغربي، وذلك في تحديد هويته، فيما تم إحالته للنيابة.

جاء ذلك حسبما صرّح المتحدث الإعلامي باسم المنطقة المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الأحد.

وأضاف «التويجري» أنه في صباح يوم الجمعة الموافق 1441/8/10 هـ وخلال مباشرة فرقة أمنية تابعةٍ لإدارة مرور المنطقة مهامها على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، وأثناء ترجُّل قائدها من المركبة تعرّض لحادث دهسٍ من قِبَلِ قائد مركبة نوع شفروليه كابرس، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ولاذ الجاني بالفرار.

وأوضح المتحدث أنه بالرغم من شحّ المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتظليل الجهات الأمنية، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه.

Advertisements

وذكر التويجري أن الجاني مواطن (في العقد الثالث من العمر) وكان مختبئًا بداخل وحدةٍ سكنية غربي العاصمة الرياض، مشيرًا إلى أنه تم المركبة المستخدمة في الحادث، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

«النيابة العامة» تُحقق مع داهس رجل الأمن في غرب الرياض.. وتؤكد تعاملها بحزم مع هذه السلوكيات

القبض على قائد مركبة قتل رجل أمن دهسًا أثناء قيامه بعمله في الرياض