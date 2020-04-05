مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من أمطار رعدية متوقعة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

جاء ذلك حسبما أفاد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني.

وذكر العقيد "القرني" أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول، وذلك على كل من الطائف والعرضيات وميسان ابتداء من الساعة (11:00) إلى الساعة (21:00) من هذا اليوم الأحد الموافق ١٢ / ٨ / ١٤٤١هـ.

‏‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتابع قائلًا: ‏‎تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول الى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.