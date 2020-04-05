طالبة بجامعة أهلية: طالبنا بتخفيض المصروفات بعد تعليق الدراسة.. فكان الرد رفضًا باتًّا

قالت «ريوف عبدالله»، طالبة في إحدى الجامعات الأهلية إن إدارة جامعتها رفضت بشكل باتّ، تخفيض المصروفات الدراسية بعد قرار تعليق الدراسة وتطبيق نظام «التعليم عن بُعد».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للطالبة لبرنامج «ياهلا» الذي تبثه قناة «روتانا خليجية».

وقالت الطالبة: «طلبنا من الجامعة بعد تعليق الدراسة تخفيض المصروفات الدراسية العالية خلال هذا الفصل الدراسي» فرفضوا وقالوا: «لن يتم أي تخفيض بتاتًا».

أوضحت أنها طالبت هي ومجموعة من الطلاب من المسؤولين في الجامعة مع بداية تطبيق «التعليم عن بعد» بتخفيض المصروفات، لكن الطلب قوبل بالرفض كما أوضحت سابقًا.

وأشارت الطالبة إلى أن إدارة الجامعة تذرعت في أسباب رفضها لطلبها وزملائها بتخفيض المصروفات؛ بوجود عجز مالي والتزامات خاصة بالجامعة منها رواتب الدكاترة والعاملين.

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وذكرت أنه لا يوجد عذر للجامعة الآن بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان القاضي بأن تتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

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