بموافقة المقام السامي.. مصادر «عاجل»: تكليف «الإعلام» و«الصحة» برصد مروجي الشائعات حول كورونا

كشفت مصادر «عاجل» أنَّ المقام السامي وافق على تكليف وزراتي الإعلام والصحة برصد المخالفين الذين يقومون ببثّ شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء التكليف السابق للوزارتين في إطار عددٍ من القرارات بالجانب الإعلامي ضمن خطة اللجنة العليا الإعلامية لمكافحة انتشار وباء كورونا الذي سجل إجمالي حالات بالمملكة بلغت2,370، بينها 1,921 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 29، والمتعافين 420.

وبيّنت المصادر أنه وفقًا للتكليف تقوم كل من وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة بالتوعية، ورصد من يقوم بإثارة القلق والهلع والإرباك المتعلق بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنّ المخالفين الذين سيتم رصدهم سوف يطبق عليهم عقوبات نظام المطبوعات والنشر على أن يتم إحالتهم للنيابة من قبل الوزارتين بالتنسيق.

وألمحت المصادر أنّ التوجيهات أكّدت على النيابة العامة بتكثيف حملات في التحذير من بثّ الشائعات وتداول المعلومات المغلوطة التي تثير الهلع والخوف مع نشر عقوبة من يخالف الأنظمة.