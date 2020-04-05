«الحصيني»: أمطار مصحوبة بحبات برد على مناطق بالمملكة.. حتى الاثنين

توقع الباحث في الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني» هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد ورياح مغبرة على عدد من المناطق، وذلك خلال حالة جوية تستمر حتى ليلة غدٍ الاثنين.

وقال «الحصيني» عبر حسابه بموقع «تويتر» «متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ورياح مغبرة على أجزاء من شقراء وعفيف والدوادمي ومرات والمجمعة وثادق وحريملاء والرياض، والقويعية والقصيم وجنوب حائل وشرق وجنوب المدينة والطائف، وعلى الباحة وعسير وجازان».

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