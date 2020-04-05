«التأمينات الاجتماعية» تحثّ القطاع الخاص على الالتزام بدفع أجور العاملين قبل طلب التعويضات

حَثَّتْ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين خلال الربع الأول من هذا العام، قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على « تويتر»: «تحث التأمينات الاجتماعية منشآت القطاع الخاص على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين».

وأضافت: «وبالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور».

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت شروط دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص منها أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع.

ويتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة (٪70) من إجمال عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد (5) عمال سعوديين أيهما أكثر، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك التزام المنشأة «بعد انقضاء المدة المحددة الصرف التعويض»، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين، والتزامها بالاستمرار في دفع أجور بقية العمال السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وكان المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الله العبد الجبار، قال إن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم الملكي لموظفي القطاع الخاص، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات.

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