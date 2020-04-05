الصخري: سحب ركامية رعدية وأمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأحد، تشکل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة، وتصحب بالبرديات والرياح النشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بمشيئة الله خلال ظهيرة ومساء الأحد .. تشکل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة وتصحب بالبرديات والرياح النشطة».

وأضاف أنَّ ذلك يشمل أجزاءً من منطقة الرياض، خصوصًا نواحي محافظات عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة، وقد تمتد الفرصة لتشمل العاصمة الرياض والمحافظات المجاورة لها وأجزاءً من منطقة القصيم، خصوصًا نواحي محافظات ضرية وعقلة الصقور والنبهانية والرس والمذنب؛ وربما تشمل الفرصة أجزاء أخرى من منطقة القصيم.

كما توقع المهتم بالأحوال الجوية أن تمتد فرص السحب الرعدية نواحي جنوب منطقة حائل، خصوصًا خلال الليل (ليلة الاثنين) جنوب شرق منطقة المدينة نواحي محافظة المهد وما حولها شرق وجنوب شرق منطقة مكة، وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير ومرتفعات منطقة جازان، وقد تشمل الفرصة غرب وشمال غرب منطقة نجران.

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