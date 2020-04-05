الأرصاد تنبه إلى أمطار رعدية على المدينة وجازان.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا إلى منطقة المدينة المنورة, يتضمن توقعات بهطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أنَّ التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، مشيرة إلى أنَّ الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

كما نبَّهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، مشيرةً إلى أنَّ الحالة ستستمر، بمشيئة الله، حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أنّ تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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