بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف عن المدة المتوقعة لاختفاء كورونا من المملكة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، عن المدة المتوقعة لاختفاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من المملكة، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه الإجراءات الاحترازية لتسريع تلك المدة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الصحة لنشرة التاسعة التي تبث على قناة «mbc».

وقال العبد العالي: «جرت العادة في مثل هذه الفيروسات في العالم أن نتحدَّث عن شهور عدة لاحتوائها، لكن الاحترازات التي يتم تطبيقها تتفاوت فترتها الزمنية بتفاوت تأثيرها على هذا المنحنى، إضافة إلى المستجدات التي تقع».

وتابع المتحدث باسم الصحة قائلًا: «كلما كنا متقيدين بالتعليمات والسلوكيات الصحية سنسير على منحنى معروف ومدروس، وسنكون على أفضل المنحنيات، وهذا منوط بالتزامنا».

وأشار العبد العالي أنَّ أعداد إصابات فيروس كورونا قد تكون ما بين 30 -40 مخالطًا لكل حالة إيجابية.

وعقب قائلًا: "غير أنه لدينا حالات سجلت أكثر من 70 مخالطًا، لكن تم احتواؤهم، والسيطرة عليهم».

وحتى صباح الأحد سجلت المملكة إجمالي حالات بالفيروس بلغت 2,370، بينها 1,921 حالة نشطة بينما بلغ إجمالي الوفيات 29، والمتعافين 420.

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ولفت، أنَّ منحنى تسجيل الحالات بإصابات فيروس كورونا يتذبذب حاليًا، وهذا متوقع في مثل هذه المراحل؛ بالتالي نعتقد أن هذا التذبذب اليوم مع شيء من الارتفاعات أحيانًا، والنزول إلى مستوى معين، ثم المواصلة، جزء من المرحلة.

ومضي المتحدث باسم الصحة قائلًا: «إنه تحدٍّ كبير، لكن كانت قدرة الكادر الطبي عند الموعد، وعلى قدر التحدي».

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