أمانة جدة تكلف 284 مراقبًا و1763 عاملًا لدعم قدرات 15 بلدية تكافح كورونا

كلفت أمانة محافظة جدة 284 مراقبًا و 1763 عاملًا لدعم قدرات 15 بلدية تابعة لها في أعمال مكافحة فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية .

أشار وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني إلى أنَّ بلديات المحافظات تعمل على تكثيف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنها تطهير وتعقيم 6141 موقعًا، ونفذت 11677 جولة رقابية، و 5587 جولة إصحاح بيئي، استخدم خلالها 445 معدة وآلية مختلفة .

من جهتها واصلت أمانة محافظة جدة عبر فرقها الميدانية أعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء إلى جانب تكثيف الأعمال الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بهدف توعية العاملين وضبط المخالفات.

Advertisements

اقرأ أيضًا

بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف عن المدة المتوقعة لاختفاء كورونا من المملكة

تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا في 16 مدينة ومحافظة