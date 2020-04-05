الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على 9 مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد؛ تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على تسع مناطق بالمملكة.

وذكرت الهيئة أن الحالة الجوية السابقة ستشهدها (مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل).

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.

وأوضحت «هيئة الأرصاد» أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فإن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 16-36كم/ساعة، فيما تصل سرعتها إلى 42كم على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

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وعلى الخليج العربي، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أنها ستكون سطحية شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

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