السعودية اليوم / هزة أرضية بقوة 4,3 درجات شرق خليج العقبة



القاهرة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر شرق خليج العقبة على بعد 20 كم شرق مدينة نويبع المصرية.

وأفاد المعهد في بيان اليوم أن الهزة وقعت في الساعة السابعة و4 دقائق و7 ثوان صباح اليوم، مؤكدًا أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وأوضح أن إحداثيات الهزة كانت على خط العرض 28.9587° شمالا، وخط الطول 34.8517° شرقًا، وعمقها 18 كم.

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13:36ت م

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