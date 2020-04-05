

برلين 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

أعلنت السُلطات الصحية الألمانية أن عدد الإصابات بفيروس (

وقال معهد روبرت كوخ المختص برصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات ال 24 الماضية كما سجلت 184 وفاة ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصًا والوَفَيَات إلى 1342 شخصًا.

// انتهى //

13:36ت م

0072



برلين 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسأعلنت السُلطات الصحية الألمانية أن عدد الإصابات بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19 ) تخطى 91 ألف إصابة والوَفَيَات وصلت إلى 1342 حالةً.وقال معهد روبرت كوخ المختص برصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات ال 24 الماضية كما سجلت 184 وفاة ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصًا والوَفَيَات إلى 1342 شخصًا.// انتهى //13:36ت م0072

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع إصابات كورونا المستجد في ألمانيا إلى 91714 إصابةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.