السعودية اليوم / تكثف الإجراءات الاحترازية بدور الإيواء بمنطقة مكة المكرمة



جدة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

كثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة من التدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار

وتستهدف هذه الإجراءات بمتابعة مدير عام فرع الوزارة عبدالله بن أحمد آل طاوي سلامة العاملين والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين .

وتكفل الأسااليب الوقائية المتبعة تحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة والمتابعة اليومية لغرف العزل ، وتنظيم وفحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء عند الدخول والخروج ، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بالمنطقة للتأكد من سير العمل على أكمل وجه .

// انتهى //

13:35ت م

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جدة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسكثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة من التدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بدور الإيواء التابعة للوزارة .وتستهدف هذه الإجراءات بمتابعة مدير عام فرع الوزارة عبدالله بن أحمد آل طاوي سلامة العاملين والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين .وتكفل الأسااليب الوقائية المتبعة تحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة والمتابعة اليومية لغرف العزل ، وتنظيم وفحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء عند الدخول والخروج ، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بالمنطقة للتأكد من سير العمل على أكمل وجه .// انتهى //13:35ت م0071

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