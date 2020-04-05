السعودية اليوم / جنوب السودان ترصد أول حالة إصابة مؤكد بـ ( كوفيد - 19 )



جوبا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

رصدت الحكومة في جنوب السودان أول حالة إصابة مؤكدة بـ ( كوفيد - 19 )، لتصبح أحدث بلد إفريقي يسجل حالة إصابة بالمرض الذي يسببه

وقال نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار اليوم إن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عامًا وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير، وإنها تتلقى العلاج في عزلة.

// انتهى //

13:35ت م

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جوبا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسرصدت الحكومة في جنوب السودان أول حالة إصابة مؤكدة بـ ( كوفيد - 19 )، لتصبح أحدث بلد إفريقي يسجل حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وقال نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار اليوم إن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عامًا وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير، وإنها تتلقى العلاج في عزلة.// انتهى //13:35ت م0070

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