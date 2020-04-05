السعودية اليوم / ارتفاع وَفَيَات كورونا في إسبانيا إلى 12418 وفاة



مدريد 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الإسبانية اليوم 674 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات في إسبانيا إلى إلى 12418 حالة وفاة.

كما سجلت 6023 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 130759 إصابة.

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13:13ت م

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