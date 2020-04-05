السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم 181 حالة إصابة بفيروس

وأوضح المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أحمد يوريانتو أن عدد الوَفَيَات ارتفع بواقع سبع حالات، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 198 حالة، مبينًا أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع أيضًا ليصل إلى 164 حالةً.

// انتهى //

13:13ت م

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جاكرتا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم 181 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة 2273 حالةً.وأوضح المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أحمد يوريانتو أن عدد الوَفَيَات ارتفع بواقع سبع حالات، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 198 حالة، مبينًا أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع أيضًا ليصل إلى 164 حالةً.// انتهى //13:13ت م0065

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