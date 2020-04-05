السعودية اليوم / "الأونروا" تعتمد إجراءات صحية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين للوقاية من انتشار كورونا



بيروت 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

اعتمدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جميع الإجراءات الصحية وفقًا للمعايير العالمية داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، للوقاية من انتشار فيروس

وأشار مدير عام وكالة أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني خلال اتصالات أجراها اليوم مع قيادات لبنانية، أن الوكالة تقدم كل ما يتوفر لديها من إمكانات لتأمين الحماية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنع انتشار فيروس كورونا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

ولفت إلى أن الوكالة تتخذ كل الإجراءات الصحية اللازمة داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتعاون مع الوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة أطباء بلا حدود، للوقاية من وباء كورونا.

// انتهى //

13:11ت م

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بيروت 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واساعتمدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جميع الإجراءات الصحية وفقًا للمعايير العالمية داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار مدير عام وكالة أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني خلال اتصالات أجراها اليوم مع قيادات لبنانية، أن الوكالة تقدم كل ما يتوفر لديها من إمكانات لتأمين الحماية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنع انتشار فيروس كورونا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.ولفت إلى أن الوكالة تتخذ كل الإجراءات الصحية اللازمة داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتعاون مع الوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة أطباء بلا حدود، للوقاية من وباء كورونا.// انتهى //13:11ت م0064

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