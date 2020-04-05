السعودية اليوم / الكويت تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

سجلت الكويت 77 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم بأن هناك حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، و74 حالة مخالطة، حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي و58 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وثماني حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية مخالط لحالة قيد التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن هناك حالتين تحت التقصي الوبائي لمقيمين من الجنسية الهندية، بينما الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فبلغ 17 حالة منها ست حرجة و11 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا 456 حالة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي أكد الدكتور عبدالله السند أن إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة بقي عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

// انتهى //

12:40ت م

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الكويت 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسسجلت الكويت 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات إلى 556 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم بأن هناك حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، و74 حالة مخالطة، حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي و58 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وثماني حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية مخالط لحالة قيد التقصي الوبائي.وأشار إلى أن هناك حالتين تحت التقصي الوبائي لمقيمين من الجنسية الهندية، بينما الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فبلغ 17 حالة منها ست حرجة و11 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا 456 حالة.وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي أكد الدكتور عبدالله السند أن إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة بقي عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.// انتهى //12:40ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.