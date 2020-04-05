السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات



كوالالمبور 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات بما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 61 حالة وفاة.

// انتهى //

12:37ت م

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كوالالمبور 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسسجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة.وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات بما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 61 حالة وفاة.// انتهى //12:37ت م0056

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