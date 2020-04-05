السعودية اليوم / تعليم وادي الدواسر يبدأ المرحلة الثانية من خطة التدريب عن بُعد



وادي الدواسر 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

بدأت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، اليوم المرحلة الثانية من خطة تدريب الكوادر التعليمية عن بعد ,المعنية بتحسين الأداء وتدريب شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات في المدارس الافتراضية؛ عبر منصة التطوير المهني التعليمي الإلكتروني .

وأوضح مُدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن إطلاق المرحلة الثانية من خطة تدريب الكوادر التعليمية ,تأتي استكمالا لعناصر منظومة التعليم عن بعد ضمن إطار ترجمة الوزارة لحرص القيادة بالتعليم بشكل يوازي صحة المواطنين ,في ظل تلك الظروف الحرجة التي يمر بها العال م من الجائحة العالمية فيروس

وأفاد مُدير التعليم أن المسارات المطروحة في خطة المرحلة الثانية التدريبية ,تهدف إلى تدريب المعلمين والقيادات المدرسية على جملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من استدامة عملية التعليم عن بعد , وتقديم أفضل الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تواكب المعايير العالمية في التعليم الرقمي للطلاب والطالبات ,ودعمهم والتفاعل معهم ؛من خلالها في شرح الدروس وحل الفروض والتقييم المستمر، مُبيناً أن البرامج المطروحة في خطة التدريب للمرحلة الثانية تشتمل على (19) مسارا ، وأن طريقة التسجيل في هذه المسارات من خلال الدخول لمنصة التطوير المهني التعليمي الإلكتروني والاشتراك بالبرنامج و الدخول عبر إحدى قاعات التدريب الافتراضية عن بعد.

// انتهى //

12:23ت م

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وادي الدواسر 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسبدأت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، اليوم المرحلة الثانية من خطة تدريب الكوادر التعليمية عن بعد ,المعنية بتحسين الأداء وتدريب شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات في المدارس الافتراضية؛ عبر منصة التطوير المهني التعليمي الإلكتروني .وأوضح مُدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن إطلاق المرحلة الثانية من خطة تدريب الكوادر التعليمية ,تأتي استكمالا لعناصر منظومة التعليم عن بعد ضمن إطار ترجمة الوزارة لحرص القيادة بالتعليم بشكل يوازي صحة المواطنين ,في ظل تلك الظروف الحرجة التي يمر بها العال م من الجائحة العالمية فيروس كورونا وأفاد مُدير التعليم أن المسارات المطروحة في خطة المرحلة الثانية التدريبية ,تهدف إلى تدريب المعلمين والقيادات المدرسية على جملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من استدامة عملية التعليم عن بعد , وتقديم أفضل الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تواكب المعايير العالمية في التعليم الرقمي للطلاب والطالبات ,ودعمهم والتفاعل معهم ؛من خلالها في شرح الدروس وحل الفروض والتقييم المستمر، مُبيناً أن البرامج المطروحة في خطة التدريب للمرحلة الثانية تشتمل على (19) مسارا ، وأن طريقة التسجيل في هذه المسارات من خلال الدخول لمنصة التطوير المهني التعليمي الإلكتروني والاشتراك بالبرنامج و الدخول عبر إحدى قاعات التدريب الافتراضية عن بعد.// انتهى //12:23ت م0055

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