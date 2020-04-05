شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 درجة دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية الساعة 8:4 صباح اليوم هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو، وتبعد عن 44 كيلو عن مدينة حقل، وليس منها خطورة أو تأثير على الساحل.

كما طمأن المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل المواطنين والمقيمين بعدم خطورة أو تأثير الهزة الأرضية، موضحا بأن زلازل خليج العقبة مرتبطة بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة، كما أن هذا النشاط ليس بجديد حيث يحدث هذا النشاط على فترات غير متباعدة.

وأضاف أبا الخيل بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة يقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة في المملكة عبر شبكة رصد منشرة في جميع المناطق.

وقال محافظ العقبة غسان الكايد، لوكالة الأنباء الاردنية، أن الهزة الأرضية شعر بها السكان ولم تسفر عن اي خسائر في الارواح او الممتلكات، مشيراً إلى أنه خرج على اثر الهزة بعض المواطنين الى الشوارع تخوفا من اي ارتدادات قد تصاحبها.