محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 3662 حالة إصابة سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة. وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.ماليزيا فيروس كورونا الجديد 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 01:00 PM Advertisements ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 3662 حالة إصابة ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة. وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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