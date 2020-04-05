محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات ارتفع لـ3603 وعدد الإصابات قفز لـ58226 حالة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة. وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.إيران فيروس كورونا الجديد 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 01:00 PM Advertisements إجمالي الوفيات ارتفع لـ3603 وعدد الإصابات قفز لـ58226 حالة آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة. وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603. الكلمات المفتاحية ، آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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