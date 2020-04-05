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دعت أمانة العاصمة المقدّسة، السكان، إلى التعرُّف على نطاق الحي والبلدية لكل حي بمكة المكرّمة على الرابط https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.
وأضافت "الأمانة" أن الخدمة تضمنت تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط جوجل ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة.أمانة العاصمة المقدّسة مكة المكرّمة
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 12:55 PM
حدّدت رابطاً إلكترونياً وشملت الأحياء والبلديات الفرعية
دعت أمانة العاصمة المقدّسة، السكان، إلى التعرُّف على نطاق الحي والبلدية لكل حي بمكة المكرّمة على الرابط https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.
وأضافت "الأمانة" أن الخدمة تضمنت تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط جوجل ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة.
، عبر خرائط جوجل.. "أمانة مكة" تُطلق خدمة تحديد الأحياء والبلديات ،
المصدر : الخليج 365
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