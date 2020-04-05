، عبر خرائط جوجل.. "أمانة مكة" تُطلق خدمة تحديد الأحياء والبلديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - حدّدت رابطاً إلكترونياً وشملت الأحياء والبلديات الفرعية

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، السكان، إلى التعرُّف على نطاق الحي والبلدية لكل حي بمكة المكرّمة على الرابط https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

وأضافت "الأمانة" أن الخدمة تضمنت تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط جوجل ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة.أمانة العاصمة المقدّسة مكة المكرّمة