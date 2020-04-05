، الدفاع المدني يحذّر من أمطار غزيرة تضرب 3 محافظات بمنطقة مكة ‎ ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد، وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول على كل من الطائف والعرضيات وميسان؛ ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة من مساء هذا اليوم.
ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.
وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول إلى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.حالة الطقس الأرصاد أمطار الدفاع المدني
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 12:53 PM
"القرني" يدعو إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية تجنبًا للتعرض للمخاطر
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد، وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول على كل من الطائف والعرضيات وميسان؛ ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة من مساء هذا اليوم.
ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.
وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول إلى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.
، الدفاع المدني يحذّر من أمطار غزيرة تضرب 3 محافظات بمنطقة مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحذّر من أمطار غزيرة تضرب 3 محافظات بمنطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.