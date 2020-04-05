، التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت "باليستياً" من صنعاء فسقط في منطقة ذات كثافة سكانية بصعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المالكي: مستمرون في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً، صباح أمس (السبت)، من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقط داخل محافظة (صعدة).

تفصيلاً؛ إشارة لما أعلنته وزارة النفط والمعادن اليمنية، استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة الضخ الخاصة بأنبوب (صافر) النفطي والواقعة في (صرواح) غربي محافظة (مأرب)، وما يمثله هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية، وأن هذا الاعتداء الإرهابي امتداد لانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني الشقيق؛ فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه وامتداداً لهذه الأعمال الإرهابية والعدائية قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح أمس (السبت 4 أبريل 2020م) بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة (صنعاء) عند الساعة (06:33) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأضاف العقيد المالكي؛ أن الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية (عكوان) بعد أن قطع مسافة (200) كلم.

وبيّن الاستمرار المتعمّد من الميليشيا الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكّد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي