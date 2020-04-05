، فيديو.. "أمطار الأفلاج" تُسِيل الأودية والشعاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمر هطولها لساعات ليلة أمس بعدة مراكز

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، أمطارًا غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي استمر هطولها لساعات ليلية أمس: (ليلى، والهدار، والأحمر، والغيل، وستارة، والبديع)، ومراكز وقرى وهجر المحافظة، وسال على إثرها وادي الأحمر والهدار والعجلية، وعدد من الشعاب بستارة.

محافظة الأفلاج أمطارًا غزيرة