اخبار السعوديه

فيديو.. "أمطار الأفلاج" تُسِيل الأودية والشعاب

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محمد بن مسعود - الدمام - استمر هطولها لساعات ليلة أمس بعدة مراكز

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، أمطارًا غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي استمر هطولها لساعات ليلية أمس: (ليلى، والهدار، والأحمر، والغيل، وستارة، والبديع)، ومراكز وقرى وهجر المحافظة، وسال على إثرها وادي الأحمر والهدار والعجلية، وعدد من الشعاب بستارة.

فيديو..

فيديو..

فيديو..

فيديو..

محافظة الأفلاج أمطارًا غزيرة

فيديو.. "أمطار الأفلاج" تُسِيل الأودية والشعاب

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مسلّم الهواملة الخليج 365 2020-04-05

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، أمطارًا غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي استمر هطولها لساعات ليلية أمس: (ليلى، والهدار، والأحمر، والغيل، وستارة، والبديع)، ومراكز وقرى وهجر المحافظة، وسال على إثرها وادي الأحمر والهدار والعجلية، وعدد من الشعاب بستارة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441

12:06 PM

استمر هطولها لساعات ليلة أمس بعدة مراكز

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، أمطارًا غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي استمر هطولها لساعات ليلية أمس: (ليلى، والهدار، والأحمر، والغيل، وستارة، والبديع)، ومراكز وقرى وهجر المحافظة، وسال على إثرها وادي الأحمر والهدار والعجلية، وعدد من الشعاب بستارة.

، فيديو.. "أمطار الأفلاج" تُسِيل الأودية والشعاب ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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