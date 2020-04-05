السعودية | اكتفوا بتقديم التوعية دون الدعم المالي .. كورونا يكشف بخل اللاعب السعودي والأندية

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في الوقت الذي أعلن فيه العديد من اللاعبين المحترفين في الدوريات العالمية عن تقديم الدعم المالي للجهود المبذولة في مقابلة فيروس كرونا “كوفيد 19” سواء المساهمة في القضاء على الفيروس أو مساعدة المتضررين منه، إلا أن اللاعب المحترف في الدوري السعودي لم يقدم المأمول منه سوى تقديم بعض الرسائل التوعوية.

وحتى اللحظة لا يزال اللاعب السعودي والأندية السعودية، على مسافة بعيدة من تقديم دعم المأمول منهم على غرار بعض اللاعبين المحترفين غير السعوديين في الدوري ومنهم لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله الذي تكفل بـ 1000 أسرة محتاجة في المغرب، و مهاجم نادي الاتفاق وليد أزارو التبرع بمبلغ 100 الف درهم مغربي.

وفي وقت يواصل فيه فيروس كورونا تفشيه في أرجاء متفرقة حول العالم، تسابق محترفي الأندية الأوروبية بالتبرع حيث جاء في المقدمة لاعبي فريق كالياري الإيطالي وأعضاء الأجهزة الذين تنازلوا عن مرتب شهر، ولاعبي برشلونة الإسباني الذين ساهموا في حصول موظفي النادي على أجورهم كاملة، كما قام مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، بتخصص مليون يورو لمكافحة كورونا في إسبانيا، وقام قائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا في إسبانيا والأرجنتين.

وفي ظل صعوبة المرحلة الحالية وعلى الرغم من الإيرادات العالية والعقود الاحترافية التي يتقاضاها المحترفين السعوديين إلا أن دورهم لا يزال غائباً في تقديم الدعم وإعلان التبرعات على غرار نظرائهم الغربيين.