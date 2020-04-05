شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة معتمري تركيا عبر مطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الحج والعمرة اليوم مغادرة معتمري جمهورية تركيا إلى وطنهم بإشراف الوزارة ووزارة الصحة والجهات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

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