شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة معتمري تركيا عبر مطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الحج والعمرة اليوم مغادرة معتمري جمهورية تركيا إلى وطنهم بإشراف الوزارة ووزارة الصحة والجهات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة معتمري تركيا عبر مطار الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.