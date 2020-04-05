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أنهى - بفضل الله - فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، معاناة مريض من ضيق شديد في الشرايين التاجية، حيث تبيّن بعد القسطرة التشخيصية وجود انسداد كامل في شريانين رئيسين بالقلب.
وجرى استدعاء فريق جراحة القلب وبعد معاينة الحالة وجميع الفحوص تم إدخاله إلى غرفة العمليات حيث استغرقت العملية خمس ساعات، تكللت - ولله الحمد والمنة - بالنجاح، وحالة المريض حالياً مستقرة وفي تحسن مستمر، وتم تحويله من العناية المركزة إلى قسم التنويم تحت إشراف ومتابعة الفريق الطبي.جازان مستشفى الأمير محمد بن ناصر
جازان.. جراحة قلب مفتوح تنهي معاناة مريض من انسداد شريانينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-05
أنهى - بفضل الله - فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، معاناة مريض من ضيق شديد في الشرايين التاجية، حيث تبيّن بعد القسطرة التشخيصية وجود انسداد كامل في شريانين رئيسين بالقلب.
وجرى استدعاء فريق جراحة القلب وبعد معاينة الحالة وجميع الفحوص تم إدخاله إلى غرفة العمليات حيث استغرقت العملية خمس ساعات، تكللت - ولله الحمد والمنة - بالنجاح، وحالة المريض حالياً مستقرة وفي تحسن مستمر، وتم تحويله من العناية المركزة إلى قسم التنويم تحت إشراف ومتابعة الفريق الطبي.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:54 AM
استغرقت 5 ساعات وأجراها فريق بمستشفى الأمير محمد بن ناصر
أنهى - بفضل الله - فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، معاناة مريض من ضيق شديد في الشرايين التاجية، حيث تبيّن بعد القسطرة التشخيصية وجود انسداد كامل في شريانين رئيسين بالقلب.
وجرى استدعاء فريق جراحة القلب وبعد معاينة الحالة وجميع الفحوص تم إدخاله إلى غرفة العمليات حيث استغرقت العملية خمس ساعات، تكللت - ولله الحمد والمنة - بالنجاح، وحالة المريض حالياً مستقرة وفي تحسن مستمر، وتم تحويله من العناية المركزة إلى قسم التنويم تحت إشراف ومتابعة الفريق الطبي.
، جازان.. جراحة قلب مفتوح تنهي معاناة مريض من انسداد شريانين ،
المصدر : الخليج 365
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