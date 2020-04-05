، نزول "كورونا" من السماء ومعه "السارين".. مقطع ينفي صحته "الخضيري": تخويف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الفيديو لشخص مجهول ولم يصدر تحذير من مصدر رسمي أو "الصحة العالمية"

نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صحة مقطع متداول من شخص مجهول يزعم فيه أن فيروس "كورونا" سينزل من السماء خلال يومين ومعه غاز السارين، وينصح الناس بإغلاق النوافذ والشبابيك والأبواب؛ مؤكداً أن ما جرى تداوله غير صحيح ولم يصدر أيّ تحذير في هذا الخصوص؛ لا من أي مصدر رسمي حكومي ولا من منظمة الصحة العالمية، داعياً إلى عدم تصديق الشائعات.

وكتب "الخضيري"؛ تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال فيها: "‏يدور مقطع من مجهول لتخويف الناس ويزعم أن كورونا سينزل من السماء خلال يومين ومعه غاز السارين، وينصح الناس بإغلاق النوافذ والشبابيك والأبواب، ونقول إن هذا غير صحيح ولم يصدر أي تحذير في هذا الخصوص؛ لا من أي مصدر رسمي حكومي ولا من منظمة الصحة العالمية، فلا تصدق الشائعات و‫#الزم_بيتك".

فيروس كورونا الجديد فهد الخضيري