ابتسامة الملك سعود والأمير ماجد خلال أداء «العرضة النجدية» (صورة)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة نادرة، عن الملك سعود بن عبدالعزيز، وبجانبه ابنه الأمير ماجد بن سعود - رحمهما الله - خلال إحدى المناسبات. كشفت صورة نادرة، عن الملك سعود بن عبدالعزيز، وبجانبه ابنه الأمير ماجد بن سعود - رحمهما الله - خلال إحدى المناسبات. وأظهرت الصورة النادرة، ابتسامة الملك سعود والأمير ماجد - رحمهما الله - وفرحتهما الظاهرة أثناء أداء العرضة النجدية.

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