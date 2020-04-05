شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة في الإطاحة بداهس رجلي المرور بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الأحد، تفاصيل واقعة دهس رجلي مرور من قبل أحد الأشخاص ما أدى إلى وفاة أحدهما والقبض على الجاني فيما بعد؛ حيث كانت صحيفة " صدى " قد تناولت الواقعة وكل مستجداتها.

وأوضح المقدم شاكر التويجري، بأنه في صباح يوم الجمعة الموافق 1441/8/10 هـ وخلال مباشرة فرقة أمنية تابعةٍ لإدارة مرور المنطقة مهامها على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، وأثناء ترجل قائدها من المركبة تعرض لحادث دهسٍ من قبل قائد مركبة نوع شفروليه كابرس.

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وقال " التويجري " أنه نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ولاذ الجاني بالفرار، وبالرغم من شح المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتظليل الجهات الأمنية، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه.

وأضاف أنه (مواطن في العقد الثالث من العمر)؛ حيث تم العثور عليه مختبئاً بداخل وحدةٍ سكنية غربي العاصمة الرياض، وضبط المركبة المستخدمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

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