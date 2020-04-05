«الملحقية الثقافية في بريطانيا» : تقديم الاستشارات الطبية الهاتفية للمبتعثين ومرافقيهم

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الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):تقدم الملحقية الثقافية الخاصة بالمملكة في بريطانيا، خدمة الاستشارة الطبية الهاتفية عبر الهاتف للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم عند الضرورة.
وأوضحت الملحقية، أن ذلك بداية من يوم غد الاثنين، عبر الدخول إلى نظام "سفير 2"، والتقدم بطلب استفسار دراسي، وإرفاق التخويل الطبي، يليه الدخول إلى رابط طلب الخدمة العلاجية وتعبئة كافة البيانات اللازمة مع تحديد رقم الطلب الذي تم إرفاق التخويل الطبي اللازم فيه.
وأكدت أن المختصين في قسم العلاج والتأمين الطبي سوف يقومون بدراسة كل طلب، وإعطاء الأولوية للحالات المرضية الحرجة والمزمنة، تمهيداً لإحالتها إلى الطبيب العام، والذي سيقوم بالتواصل مع مقدم الطلب لتقييم الحالة وتقديم الاستشارة الطبية المناسبة مع إصدار الوصفة الطبية.
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