انطلاق البث المباشر للدروس التعليمية اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ينطلق شرح الدروس التعليمية في بث مباشر اليوم الأحد على شبكة قنوات عين التعليمية . ينطلق شرح الدروس التعليمية في بث مباشر اليوم الأحد على شبكة قنوات عين التعليمية . وسيتم بث الدروس لجميع المراحل الدراسية " ابتدائي – متوسط –ثانوي " على القنوات الفضائية عبر التردد 12437 عرب سات/عمودي أو موقع اليوتيوب . وكانت وزارة التعليم قد أدت على استمرار شرح المناهج الدراسية من خلال منظومة " التعليم عن بعد " بعد تعليق الحضور المدرسي بسبب الفيروس .

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