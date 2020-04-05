شكرا لمتابعة خبر عن مواصلة أعمال الفرز البصري والتوعوي في مداخل نجران (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

واصل ‏أبطال الشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم الأحد، أعمال الفرز البصري والتوعوي في مداخل المنطقة للحد من انتشار الفيروس المستجد.

ونفذت صحة نجران، جولة صحية وقائية على مجمعات إسكان العمالة التابعة لأمانة المنطقة، والتي استهدفت 967 عاملاً في ثلاثة مواقع لإسكان العمالة بمدينة نجران، للتأكد من الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة في مساكنهم.

وجاء ذلك بالإضافة إلى إجراء الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض للإصابة بالفيروس ، كما وزعت المعقمات والكمامات عليهم.

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