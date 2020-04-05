شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المنشآت الخاصة بشرط للإستفادة من تعويضات العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأحد أصحاب المنشآت إلى الإلتزام بدفع أجور العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين .

وأكدت "التأمينات " أنه سيتم التحقق من مدى انتظام المنشآت المشمولة بحماية الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد أصدر أمر ملكي بدعم رواتب العاملين المواطنين بالمنشآت المتضررة من الفيروس بنسبة 60% .