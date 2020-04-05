شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المنشآت الخاصة بشرط للإستفادة من تعويضات العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأحد أصحاب المنشآت إلى الإلتزام بدفع أجور العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين .
وأكدت "التأمينات " أنه سيتم التحقق من مدى انتظام المنشآت المشمولة بحماية الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد أصدر أمر ملكي بدعم رواتب العاملين المواطنين بالمنشآت المتضررة من الفيروس بنسبة 60% .
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