شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع رياح وسحب ركامية مثيرة للغبار (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، تنبيهًا من وجود رياح هابطة من سحب ركامية مثيرة للغبار والأتربة على عدة مناطق.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " حالة مطرية اليوم قد تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق الرياض، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، الباحة، وربما أطراف من الحدود الشمالية للسعودية " .

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وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور " المسند " محذرًا: " تنبيه: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة. .. هذا والله أعلم " .