شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول امطار على نواحي متفرقة من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاقالباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأحد تشكل سحب ماطرة مساءً على نواحي متفرقة من المملكة .

ورجح "الزعاق" هطول الأمطار على القصيم وسدير والوشم وشمال وغرب وجنوب الرياض ، وجهة الدوادمي والجمش ،وساجر ، وتمير ، وحريملا ، والحريق .

وكانت "الأرصاد" قد حذرت أيضاً من هطول امطار رعدية على منطقة المدينة المنورة ن داعية إلى ضرورة الحيطة والحذر .

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