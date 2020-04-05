شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول امطار على نواحي متفرقة من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور خالد الزعاقالباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأحد تشكل سحب ماطرة مساءً على نواحي متفرقة من المملكة .
ورجح "الزعاق" هطول الأمطار على القصيم وسدير والوشم وشمال وغرب وجنوب الرياض ، وجهة الدوادمي والجمش ،وساجر ، وتمير ، وحريملا ، والحريق .
وكانت "الأرصاد" قد حذرت أيضاً من هطول امطار رعدية على منطقة المدينة المنورة ن داعية إلى ضرورة الحيطة والحذر .
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