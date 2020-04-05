شكرا لمتابعة خبر عن 14 عیادة مختصة تقدم خدماتھا عبر «واتساب» بصحة عسیر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

خصصت صحة عسير أرقـام لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في التواصل مـع الـعیادات الـمختصة مـباشـرة، وذلـك لتسھـیل تـواصـل المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة مـع عیاداتھم في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة.

حيث شـملت 9 عـیادات فـي مسـتشفى عسـیر الـمركـزي، وثـلاث أخـرى فـي مسـتشفى أبـھا لـلولادة والأطـفال، بـالإضـافـة إلـى العيادات والمواعيد في مـركـز الأمـیر فـیصل بـن خـالـد لأمراض وجراحة القلب، وعیادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنھل.

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وأوضـح المتحدث الـرسـمي بـاسـم صـحة عسـیر عـبدالـعزیـز بـن یـحیى آل شـایـع أن تـخصیص أرقـام لـلعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حـرص وزارة الـصحة مـمثلة بـالـمدیـریـة الـعامـة لـلشؤون الـصحیة بمنطقة عسير ، عـلى خـدمـة المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة وھـم فـي مـنازلـھم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس ( كـورونـا المستجد كوفيد -١٩ ) والتي تصب في مصلحة المواطنین والمقیمین.

كـما بـین آل شـایـع أنـه سـیتم الـرد والـتواصـل مـع المسـتفیدیـن مـن خـدمـات الـعیادات المحــددة، وذلــك بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومــات الــمطلوبــة مــنھم عــلى الأرقــام الـموضـحة عـبر تـطبیق "واتـساب"، وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.