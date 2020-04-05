مطعم يستخدم طائرة صغيرة لتوصيل الطلبات

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لجأ مطعم أسترالي إلى طريقة مبتكرة في تسليم طلبات الزبائن، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا. لجأ مطعم أسترالي إلى طريقة مبتكرة في تسليم طلبات الزبائن، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا
واستخدم المطعم طائرة صغيرة، لتنظيم عمليات تسليم الطعام إلى الزبائن في مناطق أستراليا النائية
وكانت السلطات الأسترالية قد اتخذت بعض القيود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا، من بينها ترك الطلبات عند الباب حتى يتمكن السكان من استلامها
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